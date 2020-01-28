الجبيل 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالجبيل "تواصل" أمس، ورشة عمل بعنوان "لغة الإشارة"، بحضور 55 متدربًا، يمثلون 21 جهة حكومية، وذلك بفندق هيلتون جاردن إن بمحافظة الجبيل.وتناولت الورشة الصعوبات التي يواجهها الصم في المجتمع، وكيفية التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية، كما شهدت الورشة تطبيقاً عملياً لحفظ وإجادة الأبجدية الإشارية، ولتعريف المتدربين بأنفسهم باستخدام الأبجدية الإشارية.وقدم فريق "مبدعون بصمت" التابع للجنة، خلال الورشة عرضاً لأبرز البرامج والأنشطة الاجتماعية التي شارك فيها الفريق، إضافة لعرض مواهب الصم في مجالات التصوير والرسم والأعمال اليدوية والصفارة.// انتهى //11:23ت م0047