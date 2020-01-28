جدة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واستنفّذ بلدية مركز القوز بمحافظة القنفذة, عددًا من المشروعات البلدية داخل المحافظة, بتكلفة 56 مليون ريال موزعة على 39 مشروعاً تنموياً.وأوضح رئيس بلدية مركز القوز المهندس عبدالله الزبيدي، أن التكلفة الإجمالية للمشاريع المعتمدة تبلغ 56.544.862 ريال, تشمل مشروعات سفلتة وأرصفة وإنارة، ومشروع سفلتة ثلاثة منح لمخططات معتمدة، إلى جانب مشروع تسمية وترقيم الشوارع، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ ستة مشروعات لصيانة أرصفة البلدية وأعمدة الإنارة وبعض الحدائق القائمة والملاعب الرياضية بتكلفة تبلغ 13.540.733 ريال.وأضاف الزبيدي أنه جاري العمل على تنفيذ مشاريع درء أخطار السيول، ومشروع تحسين وتطوير الأسواق الشعبية بالقوز، وإنشاء حدائق وممرات مشاة وساحات وتأهيل الأحياء العشوائية، مبيناً أن العمل جاري على تنفيذ مشروع تحسين وتطوير الواجهة البحرية وتسوير المقابر، وإنشاء مغاسل للموتى, بالإضافة إلى مشروع إنشاء مبنى الحركة والصيانة ومحطة وقود وسكن لعمال البلدية بتكلفة تتجاوز 39.019.547 ريال.يذكر أن بلدية مركز القوز أنهت ستة مشاريع خلال العامين المنصرمين بتكلفة 3.984.582 ريال.// انتهى //11:41ت م0053