الرياض 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسشمل مستشفى النساء والولادة والأطفال بالمدينة المنورة، بخدماته الطبية والعلاجية خلال العام الماضي أكثر من 127342 مراجعاً.وتوزعت الخدمات بمختلف مرافقه، حيث استقبل قسم الطوارئ 294788 حالة، كما تم تنويم 32979 مريضاً، وأجريت 8988 عملية جراحية عامة و 1032 جراحة اليوم الواحد، وأجرى قسم المختبر 1205469 فحصاً مخبرياً وعمل 98093 صورة أشعة وبلغ إجمالي الولادات 13969 ولادة.// انتهى //11:53ت م0058