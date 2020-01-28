الرباط 3 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم إلى انشغال المغرب بوضع المواطنيين المغاربة الموجودين بإقليم ووهان الصيني الذي وضعته السلطات الصينية تحت الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن العاهل المغربي أمر أمس بإعادة المئة مواطن مغربي إلى المغرب.وتحدثت عن استمرار حالة الاستنفار الدولية لمواجهة فيروس كورونا بعد تعديل منظمة الصحة العالمية تقييمها لتهديد الفيروس الذي عدت انه أصبح " مرتفعًا " على المستوى الدولي.وتناولت صحف الثلاثاء خبر تعرض السفارة الأمريكية في بغداد لقصف صاروخي تزامنًا مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة.وأوردت الأنباء عن المواجهات التي اندلعت أمس في لبنان، بين الجيش والمتظاهرين في محيط البرلمان وسط بيروت.// انتهى //12:21ت م0061