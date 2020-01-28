أبوعريش 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسكرّم مدير مكتب التعليم بأبوعريش الدكتور حسن بن أبكر الخضي اليوم، المدارس التي نفذت الخطة التشغيلية لوحدة الشؤون الصحية المدرسية .وجاء ترتيب المدارس الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى, ابتدائية ومتوسطة الخضراء الجنوبية، وابتدائية ومتوسطة بحره، وابتدائية ومتوسطة البيض الأسفل.وقدّم الخضي شكره وتقديره للقادة والمرشدين الصحيين بالمدارس على تميزهم خلال الفترة الماضية، متمنياً لهم التوفيق ومضاعفة الجهد خلال الفترة القادمة.// انتهى //13:40ت م0093