الكويت 3 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 33 نقطة ليبلغ مستوى 7ر6315 نقطة بنسبة 53ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر312 مليون سهم جرت من خلال 9887 صفقة نقدية بقيمة 2ر43 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 8ر49 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4911 نقطة بنسبة 03ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر258 مليون سهم جرت عبر 6209 صفقة نقدية بقيمة 3ر13 مليون دينار.وارتفع مؤشر السوق الأول 2ر25 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر7024 نقطة بنسبة 36ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 10ر54 مليون سهم جرت عبر 3678 صفقة بقيمة 9ر29 مليون دينار.// انتهى //13:47ت م0096