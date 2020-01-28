نجران 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسبحث وكيل إمارة منطقة نجران المكلف، حسن عبده العذيقي في مكتبه بإمارة المنطقة اليوم، مع أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، ومدير عام المشاريع والخدمات بالإمارة، سعيّد آل منصور ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، صالح آل مريح ورئيس مركز بئر عسكر المكلف، سعيد الأسمري ومدير إدارة تنشيط الاستثمار والسياحة بالإمارة، محمد آل الحارث، وعدداً من الموضوعات المتعلقة بمركز بئر عسكر في جانب إيجاد الفرص الاستثمارية وأعمال تطوير المرافق الخدمية والسياحية ليستفيد منها أهالي المنطقة، كون مركز بئر عسكر أحد أهم المواقع السياحية الجاذبة .وأكد وكيل الإمارة المنطقة المكلف حرص سمو أمير منطقة نجران وسمو نائبه على تهيئة المواقع وتوفير الخدمات فيها سواء الترفيهية أو السياحية أو الاستثمارية وخلق الفرص وتجهيز المواقع من منتزهات وحدائق وتم تكليف فريق عمل للوقوف على المواقع ودراسة الاحتياجات والعمل على إنجازها.// انتهى //13:50ت م0097