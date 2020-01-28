الباحة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسوقعت جامعة الباحة اليوم، اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك في منتدى المحاسبين السعودي الأول (SAF) المقام حالياً في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.ووقع الاتفاقية من جانب جامعة الباحة مديرها معالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، فيما مثل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أمين عام الهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون ما بين الجامعة "والهيئة"؛ وذلك على المستوى العلمي والمهني، مع تبادل جميع الخبرات والدراسات والاستشارات ذات العلاقة المشتركة.وأكد معالي مدير الجامعة الباحة أهمية هذه الاتفاقية لما لها من أثر في تقديم تصور جوهري يهدف إلى خدمة الجامعة بصفة عامة، وقسم المحاسبة بصفة خاصة؛ لمواءمة مدخلاته مع متطلبات سوق العمل لتحقيق رؤية 2030، مشيرًا إلى أنّ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ستعمد إلى تقديم عدد من الدورات التدريبية وورش العمل المتنوعة بهدف تأهيل طلاب قسم المحاسبة للاختبارات المهنية بالهيئة، نظير ما تمتلكه من خبرات عالية، وكفاءة متميزة.يذكر أنّ الجامعة ممثّلة بقسم المحاسبة في كلية إدارة الأعمال تشارك في فعاليات منتدى المحاسبين السعودي بمعرض يحوى العديد من الجوانب المتعلقة بالجامعة بوجه عام، وكلية كلية إدارة الأعمال وقسم المحاسبة بوجه خاص.// انتهى //13:50ت م0098