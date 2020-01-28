جيزان 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسبدأت اليوم، منافسات المرحلة النهائية من الدورة الـ 24 لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة ، التي تستضيفها منطقة جازان ، وذلك بقاعة فندق نيوفوتيل بمدينة جيزان.وأوضح الأمين العام للجائزة عبدالعزيز بن عبدالرحمن السبيهين ، أن 45 متسابقًا من الطلاب شاركوا في اختبارات المرحلة النهائية للجائزة التي تشمل ثلاثة فروع وفقًا لنوع الإعاقة وهي فرع المعوقين جسدياً وفرع المعوقين إعاقة جسدية علوية شديدة مع صعوبات النطق وفرع المعوقين عقلياً وجسدياً أو عقلياً فقط ، فيما تجرى اختبارات 33 متسابقة غدًا .وأشار إلى أن الجائزة حظيت بتفاعل وإقبال كبير في دورتها الحالية من الأسر أو المؤسسات الراعية للأطفال ذوي الإعاقة ، حيث ترشح في المرحلة الأولى نحو 150 مرشحًا وبعد إجراء التصفيات بينهم ، ترشح 45 متسابقًا و33 متسابقة للمرحلة النهائية ، مشيرًا إلى أن الحفل الختامي للمتسابقين سيجرى غدًا الأربعاء ، وللمتسابقات بعد غدٍ الخميس بمركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في جازان .// انتهى //13:51ت م0099