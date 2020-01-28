القاهرة 3 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واستواصلت فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي الذي يعقد في القاهرة حاليًا.ويناقش المؤتمر في هذا اليوم عبر ثلاث جلسات عمل دور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي، وقضايا التجديد والأمن المجتمعي، والتحديات.وأكد مفتي مصر الدكتور شوقي علام في كلمته أن مناهضة التطرف والإرهاب والأفكار الشاذة واجب أصيل على علماء الأمة، وجميع مؤسسات الوطن الدينية، حيث أنها بمثابة الحصن المنيع تجاه الجماعات الضالة وأفكارها، وأن التجديد ضرورة من ضروريات الدين، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية تعمل على هذا النهج في مختلف برامجها وأنشطتها التوعوية والتدريبية، كما تعمل على نشر الأمن والأمان بدفع الأفكار المتطرفة.ومن المقرر أن يلقي فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب البيان الختامي للمؤتمر عقب ختام جلسات اليوم.// انتهى //13:55ت م0100