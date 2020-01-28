الرياض 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسالتقى صاحب السمو اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز رئيس هيئة التعليم والتدريب بوزارة الحرس الوطني برئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد خالد الخضر.وبُحث خلال اللقاء أوجه التعاون العسكري المشترك بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، وذلك ضمن إطار زيارة سموه لدولة الكويت الشقيقة.كما التقى سموه بنائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح في قيادة القوات البرية، وبحث خلاله العديد من النقاط ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الحالية.كما التقى سمو رئيس هيئة التعليم والتدريب خلال زيارته بوكيل الحرس الوطني الكويتي الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، ونوقش خلاله فتح قنوات التعاون العسكري وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة.من جهة أخرى زار سمو رئيس هيئة التعليم والتدريب بالوزارة كلية مبارك العبدالله الصباح للقيادة والأركان المشتركة، نوقش خلاله تفعيل التعاون المشترك في الجانبين الأكاديمي والعسكري .// انتهى //13:58ت م0101