مسقط 3 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 58ر4087 نقطة مرتفعًا بـ 70ر16 نقطة وبنسبة 410ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 88ر4070 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونين و 881 ألفًا و 980 ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة 14ر92 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و 499 ألفًا و 966 ريالًا عُمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 102ر0 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من 89ر18 مليار ريال عُماني.// انتهى //13:58ت م0102