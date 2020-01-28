الداير بني مالك 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسزار محافظ الداير بني مالك المشرف العام على مهرجان البن السابع نايف بن ناصر بن لبدة أمس، موقع المهرجان تفقد خلالها آخر الاستعدادات والتجهيزات المعدة، والذي سيرعى انطلاقته بعد غدٍ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.واستمع المحافظ خلال الزيارة من رئيس المهرجان الدكتور مفرح بن مسعود المالكي لشرح مفصل حول المهام والأعمال التي تقوم بها مختلف اللجان العاملة في مهرجان البن، الذي سيتضمن تنفيذ العديد من الفعاليات التي تبرز مكانة شجرة البن لدى أهالي محافظة الداير وغيرها من محافظات القطاع الجبلي, وما حبا الله به منطقة جازان من مقدرات زراعية وسياحية وفرص استثمارية مميزة، موجهاً الجميع بتكثيف ومضاعفة الجهود وتضافرها بين مختلف الجهات لإنجاح المهرجان الذي ستتواصل فعالياته على مدى أسبوع.// انتهى //13:59ت م0103