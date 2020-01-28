الخرطوم 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسقلد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر في مكتبه بمقر السفارة اليوم، الضابطين الدارسين بالسودان العقيد قطيم الحبيل، والعقيد فهد القريوي رتبتيهما الجديدتين إثر صدور الأمر الملكي بترقيتهما إلى رتبة عقيد, وذلك بحضور الملحق العسكري بالسفارة العقيد الركن عبداللطيف العماش .وقدّم السفير بن جعفر لهما خالص التهنئة بهذه المناسبة، متمنيًا لهما مزيدًا من التقدم والنجاح في خدمة الوطن.بدورهما، أعربا العقيدان قطيم وفهد عن سعادتهما بهذه الثقة الملكية الغالية، داعين الله تعالى أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار.// انتهى //14:08ت م0105