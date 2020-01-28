مكة المكرمة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسزار صاحب السمو العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد، مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، العيادة الطبية بالحرم المكي الشريف التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية بالأمن العام، التي افتتحت مؤخراً.والتقى سموه خلال الزيارة بمشرف العيادة العقيد الاستشاري الدكتور نايف بن ناصر الحازمي وفريقه الطبي المكون من النقيب صيدلي عبدالله بن دخيل الله الحارثي والملازم أول طبيب مروعي بن محمد محنشي والوكيل رقيب فني طب طوارئ أحمد بن محمد الجليمي والعريف فني إدارة مستشفيات عادل بن سعد الرشيدي والعريف فني تمريض مهران بن بلال الحربي ، حيث أثنى سموه على تجهيزها وما تقدمه من خدمات.يُذكر أن العيادة تهتم بتقديم الخدمات الطبية الوقائية والإسعافية لرجال الأمن العاملين في المسجد الحرام وساحاته بالإضافة لزوار ومعتمري وحجاج بيت الله الحرام حيث تعدّ الأولى من نوعها في الحرم المكي.// انتهى //14:14ت م0106