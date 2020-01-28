مكة المكرمة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بحضور سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز في قصر الضيافة بالعاصمة المقدسة اليوم عددًا من المشائخ والعلماء وأئمة وخطباء المسجد الحرام، وجمعًا من أهالي مكة المكرمة.// انتهى //14:14ت م0107