الرياض 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسحقّقَ مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية، أحد مراكز التميّز العلمي، التابع لـ"دارة الملك عبدالعزيز" ثلاثة إنجازات جديدة خلال عام 2019م، أُضِيفت ضمن سلسلة الإنجازات والنجاحات المحلية والدولية التي حصدها.وتنوّعت "الإنجازات" بحسب ما ذكره المركز في تقريره السنوي للعام الماضي، من خلال حصوله على أول شهادة عالمية للجودة بتاريخه، وتركيبه أول معمل ترميم لجهة حكومية، وتقديمه أول دورة متخصصة للنساء في المملكة.ورصد المركز في تقريره السنوي أهم الإنجازات والنجاحات التي تحقّقت له الماضي، بدءًا من تسليمه الدفعة الثانية من مخطوطات مكتبة الحرم المكي لرئاسة الحرمين الشريفين ، وتوقيعه اتفاقية عمل مع وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ومشاركته في شهر "يناير" من العام الماضي بمؤتمر الأرشيف العربي بالقاهرة، كذلك بحث مع وزارة النقل سبل التعاون بين الجانبين، إضافة إلى العديد من اللقاءات بهدف توصيل رسالة المركز الوطنية.وزار المركز العديد من الوفود العالمية والمحلية، حيث أشاد الجميع بجهود المركز في المحافظة على المصادر التاريخية وعنايته بالوثائق، من ضمنها، نائبة رئيس الأرشيف الأمريكي، التي أبدت إعجابها بما شاهدت من طرق المحافظة على المواد التاريخية بالمركز.// انتهى //15:46ت م0178