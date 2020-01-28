مكة المكرمة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة بمنطقة مكة المكرمة مبادرة ماراثون المشي تحت عنوان "صحتي في خطوتي", وهي من المبادرات الموسمية للجنة التي تسعى لتوعية المجتمع صحيا ورياضيا من خلال رياضة المشي , وذلك يوم السبت القادم السابع من جمادى الآخرة.وأوضح المدير التنفيذي بلجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة محمد الزهراني بأن هذه المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع, مبيناً أنها ستحظى بإذن الله تعالى بمشاركة من مختلف شرائح المجتمع, وبمشاركة ودعم عدد من الجهات الحكومية والخاصة.وأفاد الزهراني بأن الانطلاقة ستكون من مقر اللجنة بحي الفيحاء إلى وقت اللياقة (ذهاباً وإياباً) وسيبدأ التواجد من الساعة الثالثة والنصف عصرا, والانطلاقة ستكون في الرابعة والنصف عصراً, مشيرا إلى أنه سيتم السحب على هدايا قيمة للمشاركين.يُشار إلى أن لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة تقيم العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة لجميع شرائح المجتمع, تأتي من منطلق رؤيتها في تنمية المجتمع المكي من خلال إقامة البرامج التي تفيد المجتمع وتطور من مهاراتهم وتؤهلهم لخدمة الوطن الغالي.// انتهى //15:47ت م0179