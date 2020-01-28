المنامة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة بمكتب سموه بمقر السفارة اليوم وفداً من شركة أرامكو السعودية برئاسة مدير عام الشؤون الحكومية في الشركة خالد بن خليفة الملحم.وجرى خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية، وبحث المواضيع المشتركة بين السفارة وشركة أرامكو.ونوه سمو الأمير سلطان بن أحمد بالدور الذي تلعبه أرامكو في دعم الاقتصاد الوطني، متمنيا لهم التوفيق والنجاح ومواصلة تحقيق المزيد من الناجحات للشركة.// انتهى //15:49ت م0181