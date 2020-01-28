المنامة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة بمكتب سموه بمقر السفارة اليوم، سفير جمهورية السودان الشقيقة لدى البحرين إبراهيم الحسن أحمد.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.وقدم السفير السوداني شكره وتقديره لسمو الأمير سلطان بن أحمد على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، فيما أعرب سموه عن شكره للسفير السوداني على هذه الزيارة الودية .// انتهى //15:51ت م0185