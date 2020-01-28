الرياض 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسأطلق نادي الرياض الأدبي مساء أمس كتاب معجم أعلام النساء في المملكة العربية السعودية، الذي قدم تراجم وسير ٣٣٨ سيدة سعودية ذوات اختصاصات مختلفة وقصص كفاح متنوعة.وقالت مؤلفة الكتاب غريد الشيخ: " إنها عملت مع فريق من الباحثين و الجامعين لتوفير معجم يوثق مسيرة وجهود سيدات سعوديات رائدات في الطب والعلوم والتكنولوجيا ومخترعات وعالمات وروائيات وشاعرات وفنانات تشكيليات، وأميرات تركن بصمة في العلم والأعمال الخيرية والمساهمات الإنسانية، موضحة أن الكتاب كان في فكرته الأولى مركزا على الفنانات التشكيليات خاصة مع دخول فن القط العسيري لليونسكو كفنٍّ نسويٍّ عسيري خالص فتح الأعين على المواهب التشكيلية السعودية لكن توسع الكتاب وشمل كل البارزات في مجالات علمية وعملية وإبداعية".و أشارت إلى أنها عكفت منذ سنتين على عملية الرصد والتوثيق متوازية مع توسع تمكين المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ ، كاشفة أن الكتاب جاء ليكون مصدرًا ومرجعًا للنساء السعوديات البارزات في كل المجالات مشجعًا على دراسة تاريخ المملكة العربية السعودية من خلال دراسة عطاءت المرأة وكفاحها وعملها وعلمها ومساهمتها الوطنية.وأكدت غريد الشيخ أن اختيارها للسيدات اللواتي تناولهن المعجم جاء وفق خيارات ومفاضلات للمؤلفات والمعارض والجوائز والأنشطة الاجتماعية لتكون نظرة عامة ودقيقة لكل مجال وفق الإنجازات الملموسة، مؤكدة عزمها على إصدار جزء ثانٍ يحمل أسماء جديدة ومجالات تخصصية أكثر. // انتهى //15:51ت م0187