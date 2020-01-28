مكة المكرمة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسضبطت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مواد غذائية مجهولة المصدر وصادرت كميات من الخضروات والفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن حملتها الرقابية على محال بيع المواد الغذائية في نطاق البلدية.وأوضح رئيس البلدية المهندس ممدوح العبيد، أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية، ضبطت مواد غذائية مجهولة المصدر لا تحتوي على بطاقة إنتاج، وأوقفت عددًا من العمالة المُخالفة للاشتراطات الصحية، وتم منعهم من مزاولة النشاط وذلك لوجود جروح سطحية بأيديهم، وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المُخالفين.وأفاد "رئيس البلدية" بأنه تم إتلاف المواد الغذائية المجهولة بالطرق الصحية المُتّبعة تحت إشراف المراقبين الصحيين، مشيرًا إلى إغلاق المحال المُخالفة بحي الشرائع لحين تصحيح أوضاعها.// انتهى //15:52ت م0188