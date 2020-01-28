القدس المحتلة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن 45 مستوطنًا و115 طالبًا يهوديًا اقتحموا الأقصى، وتجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم" قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.// انتهى //15:53ت م0190