الرياض 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسعقدت لجنة تسوية وتحويل الرسوم الجمركية بدول مجلس التعاون أمس , اجتماعها الأول ، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة بالرياض, حيث يُعد هذا الاجتماع هو الأول بعد دمج لجنتي تسوية الرسوم الجمركية ولجنة التحويل المباشر للرسوم الجمركية.وجرى خلال الاجتماع الذي يستمر 3 أيام مناقشة المواضيع ذات العلاقة بتسوية مبالغ المقاصة اليدوية والإلكترونية، والصعوبات التي تعترضها.كما ناقشت اللجنة المواضيع التي تتعلق بالتحويل المباشر للرسوم الجمركية والتقارير الإحصائية والآليات التي تساعد في رفع كفاءة العمل بنظام "تم" للتحويل المباشر للرسوم الجمركية.// انتهى //15:53ت م0191