لندن 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسأصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرًا من الدرجة الثانية للمواطنين في الأجزاء الشمالية لإنجلترا وجنوب أسكتلندا جراء توقع تساقط الجليد بكثافة وتراكم الثلوج مساء اليوم.ودعا المكتب إلى توخي الحذر مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في بعض المناطق وفي ظل توقع حدوث عرقلة في حركة السير والمواصلات.// انتهى //15:54ت م0192