الرياض 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفدًا اقتصاديًا فرنسيًا يزور المملكة حاليًا.وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إضافة لمجالات التطوير والتنمية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية المملكة 2030.// انتهى //17:23ت م0223