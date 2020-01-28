الجبيل الصناعية 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسنجح الفريق الطبي بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل من استئصال ورم من عين طفلة تبلغ من العمر ١٢ سنة كانت تعاني من آلام وصداع وضغط على العين اليمنى بسبب ورم دموي كبير استمر لمدة عام، وذلك بقيادة الدكتورة زينب الحباب استشاري جراحة العيون و جراحة تجميل العيون ومجاري الدمع و جراحة حجاج العين.وأوضحت الدكتورة الحباب، أن الطفلة راجعت المستشفى وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة تبين أن لديها ورم كان ملتصق بالعضلة المستقيمة الوحشية للعين وتقرر استئصاله بعملية جراحية ونجحت ولله الحمد و رجعت العين لوظائفها الطبيعية .يذكر أن قسم العيون في مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يضم العديد من الأجهزة الطبية التشخيصية الحديثة، والمتطورة ،و المتقدمة والتي تشتمل على العديد من الجراحات مثل جراحات شبكية العين ،والليزك، والحول للأطفال، وانسداد مجرى الدمع في للأطفال، حجاج العين للأطفال وتجميل العين، وحقن البوتكس، بالإضافة إلى جراحات القرنية.// انتهى //17:29ت م0225