حائل 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واساعتمد معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم خطة مشاركة فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل برالي حائل الدولي 2020 الذي سينطلق خلال الفترة من 9 /6/ 1441هـ حتى 14 /6/ 1441هـ.ويتكون السباق من أربع مراحل وبمسافة 1700 كم, حيث سيشارك فرع الهيئة بالمنطقة ولأول مرة بـ 13 سيارة إسعاف دفع رباعي جديدة مجهزة تجهيزاً طبياً متقدماً وتُعد هذه النوعية من السيارات ملائمة للتضاريس الوعرة التي يمر من خلالها المتسابقين.كما سيشارك الفرع بـ 28 أخصائيا وفني طب طوارئ وستتواجد هذه الفرق الإسعافية داخل مسارات الرالي وعند نقاط البداية والنهاية لمراحل الرالي، بينما سيتم تزويد طيران الإخلاء الطبي بما يلزم من كوادر فنية وتجهيزات ومستلزمات طبية.// انتهى //17:29ت م0226