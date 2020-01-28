مكة المكرمة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واستطلق الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ممثلة في لجنة ريادة الأعمال بعد غد الخميس فعاليات هاكثون الريادة الصحي، ويستمر لثلاثة أيام بمشاركة نخبة من الخبراء والمرشدين لتطوير أفكار الشباب والشابات، فيما يستمر تنفيذ الأفكار لمدة 28 يوما بعدها، وتحقيقها على أرض الواقع لتختتم الفعالية يوم 29 فبراير 2020 لإعلان الفائزين بأفضل المشاريع الريادية الصحية وفق معايير محددة من قبل المحكمين المختصين في حفل خاص بالمناسبة.وأوضحت اللجنة المنظمة أن معايير الفوز تتلخص في أن يكون حجم تأثير الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تكون الفكرة مبتكرة، وأن يكون المشروع المقدم مستدام ماليا، وأن يتكون الفريق من تخصصات مختلفة، وأن يحتوي على ذات أساس علمي يتماشى مع رؤية 2030.ويهدف الهاكثون الصحي إلى القيام بحملات نوعية تعتمد على الابداع والابتكار استنادا على أحدث الأفكار والتأثير الحقيقي لتطوير منظومة العمل الصحي وفق الأفكار الإبداعية والتقنيات التي تساهم في ترقية الأداء المستقبلي من خلال مشاركة متخصصين في عدة مجالات، يساهمون في احتواء أفكار الفرق المشاركة ومساعدتها في إطلاق مشاريعها.وأكد عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة المهندس مصطفى رجب أن أهمية الهاكثون الصحي تأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتنمية لأفكار الشباب والشابات لتحويلها إلى مشاريع ريادية ببصمة سعودية تساهم في بناء الوطن، مشيرا إلى أن لجنة ريادة الاعمال ساهمت في استقطاب أصحاب الشغف في المجال الطبي، ووضعهم ضمن منظومة متكاملة تتنافس على اخراج الأفكار الريادية وتحويلها إلى مشاريع حقيقية.وقال إن متطلبات المشاركة في الهاكثون الصحي أن يكون المشارك موظفا أو صاحب عمل أو عضو هيئة تدريس، أو طالبا في مجالات التخصصات الطبية، إدارة الاعمال أو المشروع، الصناعات أو من الخبرات الإبداعية، وأن يكون صاحب خبرة سابقة في الحملات الترويجية الصحية، أو أن يكون صاحب خبرة في التسويق، أو أحد المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، أو مشارك في هاكثون سابق أو مسرع الأعمال أو حاضنة الأعمال، أو أن يكون صاحب أفكار إبداعية قابلة للتطبيق، مع أهمية حضور الأيام الثلاث كاملة واليوم الختامي.يشار إلى أن الهاكثون هو فعالية تجمع مجموعة من الأشخاص (5-7) من مختلف التخصصات والخبرات في مدة قصيرة (عادة من يوم إلى ثلاثة أيام) لحل مشكلة معينة، ويكون الحل بشكل ابداعي مستخدما التقنيات الحديثة والابتكار، وبتقديم نموذج عمل تجاري لضمان استدامة الفكرة ماليا.// انتهى //17:30ت م0227