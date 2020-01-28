الرياض 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مكتبه بمقر الأمانة بالرياض اليوم, سفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، الذي قدم للسلام على معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله أمينًا عامًا للمجلس.وأعرب السفير الفلسطيني, عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها معالي الأمين العام خلال فترة عمله أمينا عام لمجلس التعاون لتعزيز العلاقات الخليجية الفلسطينية في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.وجرى خلال الاستقبال بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين مجلس التعاون ودولة فلسطين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات, إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.// انتهى //17:30ت م0228