الرياض 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسعُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض اليوم ، الاجتماع الخامس لفريق عمل الإعلام العسكري بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، حيث ضم الاجتماع وفوداً من مديريات التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، والشؤون العسكرية بالأمانة العامة والقيادة العسكرية الموحدة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة وبحث عدد من النقاط المتعلقة بالتعاون الإعلامي العسكري بين القوات المسلحة بدول المجلس، بينما قدم المشاركون عدداً من المقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير العمل الإعلامي العسكري الخليجي.وتسعي مديريات التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون من خلال هذه الاجتماعات بالخروج برؤية إعلامية عسكرية خليجية موحدة.ويأتي هذا الاجتماع في إطار مسيرة التكامل العسكري الوثيق بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون.// انتهى //17:31ت م0229