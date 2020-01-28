محايل 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسنفّذت بلدية محافظة رجال ألمع اليوم جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطابخ والبوفيهات، وذلك ضمن حملة الرقابة للبلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق 2 من المحلات التجارية، ومصادرة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وسجلت 10 مخالفات على المحلات التي أخلت باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.وأكد رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة.// انتهى //17:32ت م0230