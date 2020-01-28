تبوك 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واستنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية البرنامج التدريبي " الإسعافات الأولية للإصابات والحروق " ، مستهدفاً ما يقارب 115 مرشد ومرشدة صحية وذلك بمقر مركز التدريب التربوي للبنين والثانوية الـ26 للبنات .وأفادت مديرة إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم تبوك هيفاء الأميلس أن البرنامج التدريبي الذي يستمر ثلاثة أيام يهدف إلى رفع كفاءات الأداء للمرشدين والمرشدات الصحيين بالمدارس من خلال تبصيرهم بالطرق الصحيحة للتعامل مع أي حالة طارئة تستدعي مهارات طبية أو علاجية خاصة، وكيفية التعامل مع هذه الحالات بالسرعة القصوى لإنقاذ حياة من يتعرض لإصابة من منسوبي المدرسة ووقايته من خطر الموت في الحالات التي تستدعي تدخل طبي طارئ وسريع، وكذلك تزويدهم بأهم قواعد ومسؤوليات الإسعافات الأولية في الحروق سواء الحروق العادية أو الكيميائية.وأكدت الأميلس على أهمية دور المرشد والمرشدة الصحيين في نشر الوعي الصحي بالمدرسة ورفع مستواه بين الطلاب والطالبات، والعمل على التخلص من العادات والأنماط السلوكية الخاطئة والضارة، وإبدالها بأنماطٍ سلوكية صحية سليمة، لافتة إلى أن الطلاب والطالبات بدورهم سينقلون هذا الأنماط إلى أسرهم ومجتمعهم المحلي وبالتالي الإسهام في نشر الوعي الصحي ليشمل الجميع .// انتهى //17:33ت م0231