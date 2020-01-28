جدة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسنظمت الجمعية السعودية لأولياء أمور ذوي الإعاقة أمس زيارة للطلاب ومستفيديها من أصحاب إعاقة متلازمة الداون بجدة .ونوهت صاحبة السمو الأميرة لطيفة بنت ثنيان بن محمد رئيسة مجلس الإدارة بأن الزيارة هي لتحقيق أهداف تربوية وترفيهية للطلاب ، وتأتي ضمن الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجمعية وتستهدف أشخاص ذوي الإعاقة وأولياء الأمور، مشيرة إلى أن الزيارة حققت أهدافها باستمتاع الطلاب واستفادتهم وإسعادهم و تعليمهم بالترفيه، إذا اختتمت بتدريب أشخاص ذوي الإعاقة على ركوب الخيل .// انتهى //17:36ت م0232