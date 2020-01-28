اجتماعي / الجمعية السعودية تنظم زيارة للطلاب ومستفيديها من أصحاب إعاقة متلازمة الداون بجدة
الثلاثاء 1441/6/3 هـ الموافق 2020/01/28 م واس
جدة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس
نظمت الجمعية السعودية لأولياء أمور ذوي الإعاقة أمس زيارة للطلاب ومستفيديها من أصحاب إعاقة متلازمة الداون بجدة .
ونوهت صاحبة السمو الأميرة لطيفة بنت ثنيان بن محمد رئيسة مجلس الإدارة بأن الزيارة هي لتحقيق أهداف تربوية وترفيهية للطلاب ، وتأتي ضمن الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجمعية وتستهدف أشخاص ذوي الإعاقة وأولياء الأمور، مشيرة إلى أن الزيارة حققت أهدافها باستمتاع الطلاب واستفادتهم وإسعادهم و تعليمهم بالترفيه، إذا اختتمت بتدريب أشخاص ذوي الإعاقة على ركوب الخيل .
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17:36ت م
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