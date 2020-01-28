رفحاء 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسأطلقت الهيئة العامة للإحصاء البرنامج التدريبي للمراقبين المرشحين بالمشاركين في مشروع "تعداد السعودية2020" في منطقة الحدود الشمالية، وذلك بقاعة مدارس الرياحين الأهلية بمحافظة رفحاء، ويستهدف البرنامج أكثر من 35 مراقبا من محافظات رفحاء ، والعويقيلة، والهباس .ويهدف البرنامج التدريبي إلى رفع مهارات المراقبين في أنشطة الاشراف والمتابعة وتدريبهم على التعاريف والمفاهيم المستخدمة في التعداد السكاني وأسلوب حصر المباني وترقيم الوحدات السكنية،واستخدام العنوان الوطني والتأكد من جودة البيانات والحالات المحتملة أثناء عملية حصر المباني، بالإضافة إلى طريقة تقسيم عمل المراقب وإسناد مناطق الباحثين آليًّا.يشار إلى أن مساء الثلاثاء 17 مارس 2020 سيكون بداية أعمال العدّ الفعلي للتعداد الخامس للسمان والمساكن والمنشآت بالمملكة العربية السعودية، ويكون هذا التاريخ هو تاريخ المعتمد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته.// انتهى //17:42ت م0234