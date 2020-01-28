الجبيل 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسوقع مدير برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور محمد بن حمد المقبل اليوم مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية (ترابط) زيد بن سعد العيسى، وتهدف هذه المذكرة إلى التعاون المشترك بين الطرفين في مجال رعاية المرضى.وأوضح مدير برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار اهتمام الهيئة الملكية بالجبيل المستمر في تطوير الخدمات الصحية في مدينة الجبيل الصناعية، من أجل الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية وتعزيز المسؤولية المجتمعية بهدف النهوض بمستوى جودة خدمات الرعاية الصحية تجاه المجتمع، متمنياً أن يسهم هذا التعاون في رفع مستويات الرضى لدى المستفيدين من الخدمات الصحية التي يقدمها البرنامج .ولفت إلى أن خدمة المرضى لا تقتصر على تقديم العلاج له فقط بل تذهب إلى أبعاد نفسية واجتماعية واقتصادية فالكثير من المستفيدين قد يواجهون عبء تحمل الانتقال من وإلى مزود الرعاية الصحية أو عدم القدرة على توفير التكاليف المادية لشراء الاجهزة والمستلزمات الطبية ومن هذا المنطلق أتت هذه الشراكة المجتمعية مع جمعية ترابط .من جانبه بين رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية المرضى بالمنطقة الشرقية (ترابط) أن هذه الشراكة تعد الأولى على مستوى محافظة الجبيل وتأتي بعد عدة اجتماعات مبدئية بين الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بمستشفى الهيئة الملكية وجمعية ترابط بعد حاضرة الدمام ومدينة الأحساء وهي من ضمن خطط التوسع في المنطقة الشرقية للجمعية في تقديم الخدمة للعام الحالي 2020 وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، في تطوير وتنفيذ الأعمال اللوجستية المشتركة في مجال رعاية المرضى حيث تقدم الجمعية خدماتها للمستفيدين من خلال ثلاثة محاور أساسية وهي توفير المواصلات إلى فئات المرضى ومرافقيهم الذين لديهم صعوبات اجتماعية ومادية من وإلى المستشفيات ومقر إقامتهم. توفير السكن للمرضى ومرافقيهم القادمين من خارج المنطقة في فنادق وشقق فندقية. وأخيراً صرف الأجهزة الطبية للرعاية المنزلية للمرضى المحتاجين لتسهيل خروجهم من المستشفيات والبقاء بين أسرهم .وتم خلال حفل توقيع المذكرة شرح نظام الربط الإلكتروني لخدمة المرضى مع جمعية ترابط والذي سيكون ابتداء من دراسة حالة المستفيد من خلال الاخصائي الاجتماعي التابع لمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل وبعد استيفاء جميع المتطلبات ورفعها عبر النظام سيتم تقديم الخدمة المطلوبة مباشرة من خلال الجمعية حال توفرها .الجدير بالذكر أنه تم تقديم خدمات الجمعية خلال السنوات الماضية لأكثر من 11.200 مستفيد حيث تم صرف أكثر من 2300 جهاز طبي لأكثر من 1600 مستفيد وتقديم خدمة الاسكان لأكثر من 4780 مستفيدا مع مرافقيهم وبعدد 32 الف ليلة كما تم نقل أكثر من 4800 مستفيد ومرافق بعدد 10 آلاف رحلة.// انتهى //17:44ت م0236