رفحاء 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسأقرت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بطلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية عدداً من الجوائز التحفيزية الشهرية للمتميزات، وحثهنّ على التميز والابداع من خلال عدد من البرامج والمميزات التحفيزية الموجهة، وذلك بالتعاون مع شركائها.ووضعت 6 جوائز شهرية تحفيزية قيمة للمتميزات تشمل : جائزة شهرية لأفضل معلمة، وأفضل طالبة "أمهات"، وأفضل طالبة "جامعيات", وأفضل طالبة "مراحل دراسية"، وأفضل طالبة تبيان، وأفضل حلقة.وحددت الجمعية عدداً من الشروط والضوابط العامة لكل جائزة من جوائزها التحفيزية.// انتهى //17:45ت م0237