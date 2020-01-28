أبوظبي 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري الذي يزور الإمارات حاليًا.وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس روش مارك كريستيان كابوري توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل, واتفاقية بشأن دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة .// انتهى //18:26ت م0250