إسلام آباد 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسأكد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي عزم بلاده على أداء دورها البناء لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.وقال في خطاب ألقاه اليوم خلال مناسبة رسمية في القصر الرئاسي بإسلام آباد إن المنطقة تواجه العديد من التحديات ويجب على جميع الأطراف التزام أقصى درجات ضبط النفس والحد من التصعيد.وأعرب عن أسفه إزاء ما وصفه بالدور السلبي الذي تؤديه الهند في المنطقة لزعزعة الأمن والاستقرار.وأضاف أن باكستان تؤمن في التعايش السلمي مع جيرانها، ولكنها قادرة في الوقت ذاته على التعامل مع أي عدوان يهدد سيادتها.// انتهى //18:26ت م0251