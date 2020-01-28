بغداد 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسلقي أحد عناصر مديرية مكافحة الإجرام العراقية مصرعه, بينما أصيب اثنان آخران أحدهما ضابط بجروح, أثناء مداهمة قوة أمنية لأحد الأوكار شرق العاصمة العراقية بغداد للقبض على أحد المطلوبين.وأفادت مديرية مكافحة الإجرام العراقية في بيان صحفي بأن أحد منتسبيها قتل بينما أصيب اثنان آخران أحدهما ضابط بجروح, في اشتباك مسلح مع أحد المطلوبين بقضايا قتل وخطف بشرق بغداد, مشيرة إلى أن المسلح المطلوب قتل أثناء الاشتباك.// انتهى //18:26ت م0252