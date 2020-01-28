تبوك 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واساستقطب مركز تبوك الإقليمي لاكتشاف المواهب والمعتمد من الاتحاد السعودي لكرة القدم 150 موهبة، وذلك بهدف اكتشاف المواهب الكروية على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.وأوضح مدير مركز تبوك الإقليمي لاكتشاف المواهب نايف بن مطير العنزي أن المركز معتمد من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويشرف عليه كوادر تدريبية وطنية متخصصة ، لاكتشاف المواهب ودعم الأندية والمنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين.وأشار أن مرحلة الاكتشاف لمركز التدريب في تبوك تستهدف اللاعبين البالغة أعمارهم من 12 - 14 عام، وعلى مدى 14 يومًا، يخضع فيها اللاعب إلى عدد من الحصص التدريبة والنظرية, وبعد اجتيازه للتجربة يتم ضمه إلى المركز .// انتهى //18:30ت م0253