دبي 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسبدأت اليوم في دبي فعاليات الدورة الثانية من "القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران" بحضور وزراء ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني من مختلف دول العالم، إضافة إلى نخبة من أكبر الشركات المتخصصة في قطاع الطيران ومشغلي الطائرات والمستثمرين في قطاع الطيران وعدد كبير من الزوار من أكثر من 57 دولة.وتهدف القمة التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار " تقوية نمو الطيران العالمي من خلال ادخار الأموال للاستثمار" إلى تبادل الآراء والخبرات والتجارب ومناقشة وتحليل التوجهات الحديثة في الأسواق وصولا لوضع إستراتيجيات واتخاذ آليات من شأنها توجيه استثمارات أكثر نحو قطاع الطيران ورفد الاقتصاد العالمي ودعم نموه واستدامته.وأوضح وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سعيد المنصوري خلال كلمته الافتتاحية بأن القمة تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع الطيران لا سيما في ظل مشروعات البنية التحتية الضخمة التي يتم تنفيذها حاليا في الإمارات وعلى مستوى العالم ضمن الجهود الدولية للنهوض بصناعة الطيران .وأبان أن قطاع الطيران يساهم بـنحو 2.7 ترليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بالإضافة إلى قدرته على توفير 65.5 مليون فرصة عمل ناشئة عن أنشطته المختلفة بحلول العام 2035 وذلك بحسب التقرير الذي صدر مؤخرا عن منظمة الطيران المدني الدولي "الأيكاو" والذي يتوقع أن يشهد القطاع نموا سنويا في قطاع نقل الركاب بنسبة 4.3 بالمئه وبنسبة 3.9 في قطاع الشحن.وتضمنت فعالية افتتاح القمة جلستين للوزراء ورؤساء هيئات النقل بعنوان " قادة الطيران العالميين: رؤية وإستراتيجيات النمو والاستدامة لطيران أفضل" إضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية ومنها جلسة حوارية بعنوان "عوامل نجاح شركات الاستثمار في المطارات" وجلسة تحت عنوان "كيفية توجيه ودفع المزيد من الاستثمارات في مجال الطيران" بالإضافة إلى جلسة تحمل عنوان "قيادة الاستثمار في قطاع الطيران والتحديات المستقبلية" وجلسة "المرأة وريادة الأعمال في قطاع الطيران".// انتهى //18:30ت م0254