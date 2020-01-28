بغداد 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واساغتال مسلحون مجهولون, في حادثين أمنيين منفصلين ومكانين مختلفين في بغداد اليوم, أستاذًا جامعيًا وضابطًا سابقًا بالجيش العراقي.وأفاد مصدر أمني عراقي أن مسلحين مجهولين اغتالوا محمد حسين علوان الأستاذ في كلية التربية بالجامعة المستنصرية قرب منزله في حي البنوك بشمال شرقي بغداد, ولاذوا بعدها بالفرار.وأضاف المصدر "كما اغتال مسلحون مجهولون آخرون ضابطًا سابقًا بالجيش العراقي يحمل رتبة عميد أثناء وجوده بمنطقة الدورة جنوب غرب بغداد".// انتهى //18:32ت م0255