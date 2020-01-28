الرياض 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسالتقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم ممثل السويد الخاص لليمن بيتر سيمنبي، وناقش معه المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين.وتطرق نائب الرئيس اليمني في اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات وقي مقدمتها اتفاق الحديدة واتفاق الرياض، عاداً الجدية والمصداقية في تنفيذهما خطوة مهمة نحو تحقيق السلام الشامل في اليمن.وأكد نائب الرئيس بأن تصعيد الحوثيين الأخير في جبهات عدة يقضى على آمال وفرص تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في السويد، وأن استمرار إطلاقهم للنار وقصف المدن وعرقلة الأعمال الإنسانية والاختطافات والانتهاكات المختلفة يؤكد ارتهانهم للمشروع الإيراني الهادف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أنه ينسف الجهود الأممية المبذولة لإحلال السلام.من جهته، قدّم المبعوث السويدي تعازي بلاده الحارة في مقتل عدد من الجنود والمدنيين جراء قصف حوثي استهدف مسجداً بمحافظة مأرب اليمنية، مجدداً التأكيد على دعم بلاده لأمن واستقرار اليمن ومضاعفة جهودها في الجانب الإغاثي والإنساني بما يسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية.// انتهى //18:41ت م0256