تعـز 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسلقي سبعة من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية اليوم مصرعهم وأصيب أخرون في المواجهات الدائرة بين الجيش الوطني اليمني والميليشيات في جبهة الضباب غربي مدينة تعز اليمنية.وأكد مصدر عسكري يمني وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الاشتباكات أسفرت عن السيطرة على تباب الذياب والمضيض والراعي والذروة والزاهر في جبهة الضباب ووادي الهرامية والسيطرة النارية على مواقع الميليشيات في التبة السوداء والخلوة.وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات أدت إلى مصرع سبعة من عناصر الميليشيات وإصابة أخرين، إضافة إلى خسائر في المعدات العسكرية والآليات.// انتهى //18:46ت م0257