الرياض 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسيحتضن "مؤتمر بيبان" الذي ينطلق ضمن فعاليات "ملتقى بيبان الرياض" الخميس 30 يناير 2020م, وتنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت", 6 جلسات حوارية يناقش خلالها الخبراء العالميون والمحليون وصناع القرار الإقليميون عدة موضوعات تهم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.وستعقد جلسة حوارية تحت عنوان "الاستثمار الرياضي.. نحو مجتمع ريادي وحيوي" وذلك للحديث عن أبرز التحديات في هذا القطاع والفرص الاستثمارية لرواد الأعمال لخلق مجتمع رياضي، حيث يتحدث في الجلسة كل من: صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وصاحب السمو الأمير مساعد بن خالد رئيس مجلس إدارة نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، ورئيس نادي الشباب السعودي خالد البلطان، ورئيس نادي النصر السعودي الدكتور صفوان السويكت، بالإضافة إلى الشريك المؤسس لـ "تلقى" ولاعبة المبارزة السعودية لمى الفوزان.وفي جلسة حوارية أخرى، تناقش تنافسية المملكة العربية السعودية في سباق المحتوى المحلي العالمي، وذلك بحضور معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدكتور غسان الشبل، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع، وكذلك نائب رئيس وحدة المحتوى المحلي لتطوير الأعمال في شركة سابك المهندس فؤاد موسى، وسيتناول المتحدثين في الجلسة زيادة المنتج المحلي وتحديث أنظمة المشتريات الحكومية، ومدى تأثير هذه الاستراتيجيات على مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في رفع الناتج المحلي.كما تعقد جلسة حوارية تحت عنوان "إعادة تقييم تجربة التعليم الخاصة بأجيال المستقبل" لمناقشة التطوّر في القطاع، والمهارات التي ينمّيها في أجيال المستقبل, بالإضافة إلى بيئة التعليم المثالية التي تتيح تحضير شباب اليوم لمواجهة تحدّيات المستقبل، وأساليب التعليم الجديدة التي شهدها هذا القطاع.وتستمر الجلسات الحوارية بجلسة حوارية بعنوان "المشهد المتغيّر في قطاع الأغذية والمشروبات"، التي تستضيف قادة في مجال الأغذية والمشروبات لمناقشة وضع السوق من خلال خبرتهم، والتحدّث عن التكنولوجيا التي باعتقادهم سوف تغيّر التجارب المرتبطة بالأغذية والمشروبات في المستقبل، والفرص المتاحة لقادة وروّاد الأعمال في القطاع.وتتناول جلسات الملتقى قطاع الأزياء والتجزئة في جلسة حوارية تحت عنوان "النقلات العالمية في قطاع بيع الأزياء بالتجزئة"، فيما تختتم جلسات المؤتمر بجلسة حوارية تناقش رسم خريطة مستقبل الإعلام والترفيه، وذلك في ظل توجّه رؤية المملكة 2030 إلى تنويع الاقتصاد السعودي واستحداث صناعات جديدة متعددة في المملكة، بما فيها الترفيه والإعلام.// انتهى //19:02ت م0262