جدة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واستنظم جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في معهد اللغة الإنجليزية غداً فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الأول لتدريس اللغة الإنجليزية تحت شعار "توطين أفضل الممارسات العالمية في تدريس اللغة الإنجليزية" وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة .ويأتي المؤتمر في ظل سعي الجامعة لتجويد مخرجات اللغة الإنجليزية في التعليم العام والجامعي على مستوى المملكة للتحول إلى قوة وطنية تعليمية وتربوية في هذا المجال بما يتواءم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتحقيق رؤية المعهد في الريادة الإقليمية والعالمية في تعليم اللغة الإنجليزية .وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر الدكتور يوسف التركي أن المؤتمر يعمل على إثراء التوجهات المستقبلية في مفهوم تدريس اللغة الإنجليزية بما يواكب توجهات وزارة التعليم في تجويد مخرجات نواتج التعلم في جميع التخصصات ومنها اللغة الإنجليزية لتحقيق التنمية المستدامة في هذا التخصص.من جانبه أكد عميد معهد اللغة الإنجليزية ورئيس المؤتمر الدكتور عبدالله بن علي حافظ البارقي أن المؤتمر في نسخته الأولى يأتي لتنفيذ استراتيجيات المعهد المدعومة من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي لمواءمة ممارسات تعليم اللغة الإنجليزية مع أفضل الممارسات العالمية بحضور ومشاركة كبار المتحدثين والمؤلفين والمستشارين في التخصص .وقال : إن وجود هذه الكوكبة من المشاركين ستضيف زخمًا تعليمياً كبيراً للمؤتمر ، وسيكون لها أثر كبير في تعليم اللغة الإنجليزية في المملكة والعالم .وأضاف أن الهدف من تنظيم المؤتمر هو صناعة مستقبل تعليم اللغة الإنجليزية ، ولجعل المملكة رائدة في هذا المجال بما ينعكس إيجاباً على التصنيف العالمي للجامعات السعودية في تخصص تدريس اللغة الإنجليزية .يذكر أن فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الأول لتدريس اللغة الإنجليزية سيصاحبها إقامة معرض تعليمي بمشاركة عدد من الجامعات السعودية والشركاء التعليميين الوطنيين والعالميين ، وتنظيم يوم تحضيري يشتمل على لقاء لقمة القيادات التعليمية في تعليم اللغة الإنجليزية ونظم الجودة ، ودور التقنية في ذلك بمشاركة المنظمة الأوروبية لجودة تعليم اللغات "Eaquals" وشركة مايكروسوفت بالإضافة لورش العمل المجدولة في هذا اليوم مما يضيف قيمة تعليمية للحضور والمشاركين .// انتهى //19:17ت م0264