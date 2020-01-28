القاهرة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واساستقبل معالي النائب العام في جمهورية مصر العربية المستشار حمادة الصاوي في مكتبه بالنيابة العامة اليوم معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة معاليه الحالية لمصر.وأكد معالي النائب العام في اللقاء عمق العلاقات القائمة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مبينًا أن زيارته والوفد المرافق تأتي في إطار تعزيز العلاقات في المجالات النيابية وتبادل الخبرات بين نيابتي البلدين.وأوضح الشيخ المعجب حرص الجهات النيابية في البلدين على تنسيق مواقفهما تجاه القضايا في المحافل الدولية وتعزيز العلاقات النيابية والحقوقية بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.بدوره، رحب المستشار حماده الصاوي خلال اللقاء بمعالي النائب العام والوفد المرافق، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في القضايا النيابية والحقوقية وتبادل الخبرات.وجرى خلال الزيارة عقد اجتماع ثنائي بين قيادات النيابة العامة المصرية ونظيرتها السعودية وبين أعضاء وفدي البلدين الشقيقين، كما تم تقديم عدد من العروض الخاصة بمجالات التعاون المشترك.وفي نهاية اللقاء تبادل معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب والنائب العام المصري الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.وأقام النائب العام المصري حفل غداء تكريماً لمعالي النائب العام والوفد المرافق له.// انتهى //19:32ت م0267