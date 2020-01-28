واغادوغو 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسلقي عدد من القرويين مصرعهم جراء هجوم استهدف سوق "سيلغادجي" بمقاطعة سوم، في إقليم الساحل البوركيني.وذكرت مصادر محلية بوركينية، أن أشخاصا مدججين بالسلاح هاجموا سوق سيلغادجي، وقتلوا عدة أشخاص، فيما تحدثت وسائل إعلام بوركينية عن حصيلة تتراوح من 30 إلى 50 قتيلًا بين المدنيين.ويعيد هذا الهجوم إلى الأذهان هجومًا سابقًا أسفر عن 36 قتيلًا، نُفذ قبل أيام في وسط شمال البلاد، ودفع الحكومة لإعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام.وسعيًا من الحكومة لتعزيز مكافحة الإرهاب الذي يغرق البلاد في الحداد منذ 2015 ، صوت النواب البوركينيون على قانون يسمح للجيش بتجنيد متطوعين لتعزيز صفوفه.// انتهى //19:33ت م0268