نيويورك 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واساستهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية التعاملات مرتفعة اليوم بعد أن عانى المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في الجلسة السابقة من أسوأ أيامه في نحو أربعة أشهر بفعل المخاوف من أن تفشي فيروس (كورونا) المستجد في الصين قد يضر بالنمو الاقتصادي العالمي.وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 58.48 نقطة بما يعادل 0.20 بالمئة ليصل إلى 28594.28 نقطة، وزاد "ستاندرد اند بورز 500" 11.72 نقطة أو 0.36 بالمئة مسجلا 3255.35 نقطة، وتقدم مؤشر "ناسداك" المجمع 62.51 نقطة أو 0.68 بالمئة إلى 9201.82 نقطة.// انتهى //19:46ت م0271